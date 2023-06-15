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В ВС России рассказали о брошенном ВСУ в Белгородской области оружии НАТО

08:39
  • четверг
  • 15 июня 2023

Украина использует западное оружие для атак на Россию

Российские разведчики обнаруживают много оружия производства государств — членов НАТО после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал разведчик ВС России с позывным "Кара".
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По словам военного, "на маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО", при этом "нам показалось странным, что лежало много желтых повязок".

Разведчик уточнил, что западное оружие и боеприпасы иностранного производства находят в частных домах, где украинские диверсанты устраивали свои засады и вели огонь по российским военным.

В подтверждение российские военные показали пулеметную ленту калибра 5,56 миллиметра, которую используют войска НАТО, выстрел осколочный гранатометный (ВОГ) многозарядного подствольного гранатомета и пенал для переноса в подсумке, сообщает РИА Новости.

Ранее уже сообщалось, что украинские военные и диверсанты применяют оружие и военную технику, поставляемую Западом, для атак на Россию. В связи с этим министр обороны Бельгии Людивин Дедондер направила своему украинскому коллеге Алексею Резникову запрос для прояснения ситуации относительно использования бельгийского оружия для атак на Россию, но ответа до сих пор нет.

Тем не менее, Бельгия пока не собирается прекращать поставки вооружений и военной техники Украине, хотя и рассчитывает получить официальный ответ Киева по вопросу использования украинскими диверсантами бельгийских винтовок при нападении на Белгородскую область.

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