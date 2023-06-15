Лидер "Землян", Басков и Лепс пообещали по 1 млн рублей за каждый подбитый танк ВСУ

Артисты поддерживают российских военных

На вечеринке "Русской медиагруппы" в рамках первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду, 14 июня, лидер группы "Земляне" Владимир Киселев выступил с инициативой передавать по 1 млн рублей каждому российскому военному, который выведет из строя танк ВСУ. Его поддержали Григорий Лепс и Николай Басков.

Как заявил Киселев, победители премии RU.TV свой денежный эквивалент в размере 1 млн рублей передают российским бойцам, которые находятся на линии соприкосновения — "каждый подбитый, завоеванный танк, Leopard B Abrams, мы будем премировать совместно с Министерством обороны".

Басков подчеркнул, что именно благодаря нашим бойцам на передовой у артистов сохраняется возможность "проводить такие форумы, где мы общаемся и ставим цели, задачи". Певец отметил, что "мы поддерживаем бойцов не только песней, не только гражданской позицией, не только отношением и болью от того, с чем столкнулись", сообщает StarHit.

Ранее российский лидер Владимир Путин указывал, что контрнаступление Украины идет с 4 июня и продолжается до сих пор. По словам президента, контрнаступление это масштабное, Киев использует подготовленные резервы, но не имеет успеха ни на одном из участков. Украина потеряла 25-30% от объемов поставленной из-за рубежа техники, тогда как Россия потеряла 54 танка, часть из них подлежит восстановлению.

Власти ФРГ признали, что Берлин не в состоянии заменить Украине каждый уничтоженный во время боевых действий танк Leopard, однако пообещали с июля наращивать поставки украинской армии танков Leopard 1A5.

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