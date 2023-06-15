ВС России помешали ВСУ перегруппироваться на запорожском направлении

Украина пытается реализовать контрнаступление

Военнослужащие группировки войск "Восток" не дали украинским войскам перегруппироваться на запорожском направлении и уничтожили военную технику и живую силу противника. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Как уточнил военный, на запорожском направлении противник вел разведку, огонь из артиллерийских орудий, а также предпринимал попытки провести перегруппировку сил.

ВС России сорвали эти попытки, при этом ликвидировав гаубицу Д-30, а российская система противовоздушной обороны сбила шесть украинских беспилотников "Фурия", "Валькирия" и "Лелека", сообщает ТАСС.

13 июня российские военные нанесли удары по резервам Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Они поразили скопление ВСУ в Днепропетровской области и подконтрольной им части Запорожской области. Удары были нанесены ракетами и беспилотниками. Перед этим российская авиация и артиллерия накрыли огнем в Запорожье подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка.

Цели российской спецоперации будут достигнуты, подчеркивали в Москве.

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