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Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем

09:44
  • четверг
  • 15 июня 2023

Российский президент направил поздравительную телеграмму

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 15 июня, поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с юбилеем — председателю КНР исполнилось 70 лет.
Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай добился впечатляющих успехов, а сам политик пользуется в стране высоким авторитетом и большой поддержкой.

Путин заявил, что трудно переоценить усилия, которые Си Цзиньпин уже много лет прилагает для упрочения партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. Государственный визит лидера КНР в Россию, который состоялся в марте 2023 года, придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях, подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин выразил надежду на продолжение диалога и тесной совместной работы на благо народов России и Китая, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты хотели бы доминировать в мире, разделавшись с Россией, а затем с Китаем, но этого не случится.

При этом директор Национальной разведки США Эврил Хейнс признавала, что Соединенные Штаты не считают, что им по силам предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в ближайшие годы.

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