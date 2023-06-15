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Глава ЦБ рассказала об ускоренной адаптации экономики России

09:57
  • четверг
  • 15 июня 2023

Российские власти уже отмечали, что экономика справляется с давлением извне

Российская экономика на сегодняшний день развивается по сценарию ускоренной адаптации. Об этом в четверг, 15 июня, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году

При таком сценарии российская экономика получает основной импульс за счет более быстрого восстановления внутреннего спроса, при этом экономический рост возможен уже в 2023 году.

Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркнул неизбежность трансформации российской экономики. При этом глава Минфина предупредил, что России важно найти свое место в глобальной экономике и увеличить свою долю в этом "пироге", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что минувший 2022 год пошел нашей стране на пользу: Россия стала сильнее и обрела суверенитет в экономике, "прошла очень важный этап своего развития". Безработица в России находится сейчас на исторически минимальном уровне, в некоторых регионах даже ощущается дефицит кадров.

Провал своей санкционной политики отказываются признать на Западе. госсекретарь США Энтони Блинкен пытается заверить мир в том, что Россия не справляется с санкционным давлением, а ее экономика терпит крах. По его утверждению, российская экономика — это "тень той экономики, которая была раньше".

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