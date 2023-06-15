Киев теряет военную технику, приготовленную для атаки

Украинские боевики бросают пушки

Российские военные отразили масштабную атаку киевских неонацистов на Донецком направлении. Как сообщили представители группировки "Восток", уничтожено большое количество танков и других бронемашин. В том числе западного производства. Также боевики пытались пойти на прорыв нашей обороны под Артёмовском. Противник отступил с серьёзными потерями.

Секунды на взлет. Беспилотник стремительно набирает высоту. И вот, с воздуха - как на ладони - все, что происходит в тылу у боевиков на Артемовском направлении. На мониторах отчетливо виден командный пункт националистов. Рядом – американский броневик "Хамви" и пикапы. Радикалы и не догадываются, что за каждым их шагом следит разведка.

Координаты, где боевики развернули штаб и куда подвозят подкрепление, тут же передали артиллеристам. Расчеты срываются с места. В поле старший батареи наводит прицел на окраины поселков Раздоловка и Васюковка. Именно здесь ожесточенный бой продолжается уже больше 20 часов. И сейчас крайне важно поддержать огнем десантников и мотострелков, которые держат оборону. Артиллеристы задирают стволы. И по команде дивизион дает залп.

Первый "пакет" реактивных снарядов ушел. Операторы хорошо видят разрывы. И хотя доклады не совсем по уставу, но становится ясно – попадание стопроцентное. Командир дивизиона, получив подтверждение, приказывает – еще залп. И уже не пристрелочный, а сразу всеми установками.

Не только засняли, но и обнаружили еще десяток новых целей. В основном, технику, которую ВСУ перебрасывает под Часов Яр. Для новой массированной атаки.

Вот эти самые американские гаубицы (см. видео). Одна горит. Вторая разбита. Боевики бросают пушки. Прыгают в грузовики. Водитель давит на газ. Впопыхах забыли своего же товарища. Вот он бежит за машиной и едва успевает схватиться за борт. Но от вертолета, который засек колонну, скрыться удалось не всем. Экипаж ложится на боевой курс и ловит в прицел сначала польскую самоходку. Затем и место дислокации радикалов.

Половина зданий в огне. В ангаре буквально плавятся машины. Боевики пытаются сбить пламя. Бегают с пожарными рукавами и огнетушителями. Но бесполезно. Балки осыпались. Кровля рухнула. Часть построек во дворе снесло ударной волной. Детонация в складе боеприпасов, куда тоже попали ракеты, была такой силы, что даже в подвале гарь и пыль столбом. А за окраиной стоит подбитая техника. В том числе еще один немецкий "Леопард".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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