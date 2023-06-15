Западные СМИ признали проблемы с европейской техникой у ВСУ

Репутация немецкой техники оказалась подмочена

Очевидные проблемы киевских боевиков в ходе попыток наступления не остались без внимания западных СМИ. Ряд крупных изданий констатируют - ни европейская, ни американская техника не помогают ВСУ на поле боя. Катастрофические потери поставленных на Украину танков и бронемашин подтвердили и в НАТО. Генсек альянса заявил, что ждет сегодня от украинского министра обороны доклада о причинах неудач.

Новый день и новая сгоревшая западная техника. Немецкие "Леопарды", как и французские колесные танки, идут под откос, горят и тонут.

Газета Washington Post указывала на тонкую броню. В итоге бойцов отправляют вперед техники, под пули, как пушечное мясо. Обозреватель "Форбс" пишет, что французское подобие танков бойцы ВСУ даже не жалеют - бросают на поле боя. На Западе волнуются: их техника уже в руках у русских. Специалисты по вооружению обязательно изучат и лобовую броню, и область башни - точная конструкция которых и используемые материалы, говорится в статье, российской стороне пока были неизвестны. Но это не все плохие новости для западноевропейских военных.

"Есть и неприятные новости для политиков Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии: российское правительство, вероятно, тоже поставит один из этих "Леопардов" 2А6 на Красной площади в Москве в рамках большого военного шоу", - пишут СМИ.

Немецкая Bild задается вопросом: неужели трофейные танки русские направят против Украины? Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок попыталась спасти репутацию немецкой военной техники. А американский журналист высмеял в своем шоу.

"Бербок потребовала, чтобы танки "Леопарды" не называли немецкими, они - украинские. Она сравнила их с телефонами. Якобы, не важно, где произведен ваш телефон. Вы называете его своим. Это просто нечто... Украинцы еще на эти танки наносят нацистскую символику. И все эти немецкие танки... простите, украинские, взрываются направо и налево", - отметил Джексон Хинкл.

"О знаменитом украинском контрнаступлении. На самом деле, все очень плохо. Несмотря на все те невероятные средства, которые были вложены НАТО - это полное фиаско! Покажите это видео американцам, чтобы они узнали правду. Французская пресса тоже молчит. Но, возможно, тогда мы, наконец, остановимся, прекратим отправлять им оружие на миллиарды", - говорит бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Но поставки собираются нарастить. Впрочем, репутация немецкой техники подмочена. А это потеря миллионных контрактов оборонной промышленности Германии. Глядя на это, в Вашингтоне свои "Абрамсы" пытаются всеми силами попридержать.

В преддверии заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе генсек альянса сообщил, что одной из тем обсуждения будет подготовка украинских летчиков. Ведь это откроет возможность поставлять Украине истребители F-16. Германия и тут решила побежать впереди паровоза. Депутат Бундестага выступила с крайне опрометчивым предложением – отдать собственные аэродромы под нужды ВСУ:

"Мы не летаем на F-16, это истребитель. Кстати, англичане и французы тоже не летают на них, раз уж мы подняли эту тему. Но дело в том, что мы, немцы, можем предоставить в распоряжение наши военные аэродромы или то, что могут дать люфтваффе".

Получается, Берлин хочет окончательно ввязаться в войну с Россией. Все, чтобы в очередной раз выслужиться перед дядюшкой Сэмом. Большой дружной компанией ярых ненавистников Москвы накануне даже приняли так называемую стратегию национальной безопасности. Это первый в истории Германии документ. На 40 страницах уместили меры противодействия внешним и внутренним угрозам, самая серьезная - Россия.

При этом, несмотря на нескончаемые поставки вооружения Украине, в документе указано, что ни Германия, ни НАТО не стремятся к конфликту с Москвой.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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