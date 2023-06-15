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Россия поднимет вопрос подрыва "Северных потоков" на Совбезе ООН

11:45
  • четверг
  • 15 июня 2023

Ожидается, что это произойдет 15 июня

Россия вынесет на обсуждение Совбеза ООН вопрос о расследовании подрыва газопроводов системы "Северный поток". Об этом сообщил первый заместитель постпреда нашей страны при организации Дмитрий Полянский.
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По его словам, консультации пройдут сегодня в закрытом режиме. Ранее в западных СМИ вышла целая серия публикаций, в которых утверждается, что диверсии на газопроводах осенью прошлого года организовали украинские спецслужбы.

Так, газета Wall Street Journal, написала, что в качестве оперативной базы для атаки на объекты инфраструктуры была использована территория Польши. А в ЦРУ якобы с самого начала знали о непричастности России к взрывам. Комментируя эти публикации, в Кремле заявили, что вброс подобной информации преследует цель скрыть реальных заказчиков теракта.

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