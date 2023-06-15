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Специалисты ФМБА взяли на контроль санитарную ситуацию в Запорожской области

11:45
  • четверг
  • 15 июня 2023

Глава ведомства Вероника Скворцова доложила о ситуации президенту России

Более 50 тысяч человек, в том числе 5 тысяч 600 детей, получили медицинскую помощь в зоне спецоперации от Федерального медико-биологического агентства. Об этом Владимиру Путину доложила глава ведомства Вероника Скворцова. Встреча прошла в Кремле.

С начала этого месяца специалисты ФМБА взяли на контроль санитарную ситуацию в Запорожской области, где расположена крупнейшая атомная станция в Европе. Радиационный фон в норме. Однако из-за разрушения Каховской ГЭС украинскими боевиками и разлива Днепра возросли риски эпидемии. Отряды медиков проводят вакцинацию населения, в том числе в соседней Херсонской области.

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