Силуанов: Россия за прошедший год выработала антитела к новой реальности

В Петербурге проходит Международный экономический форум

В Санкт-Петербурге в четверг состоится торжественное открытие Международного экономического форума. Будет дан старт основной программе. Только в этот день запланированы около 100 деловых мероприятий. Бизнесмены из десятков стран знакомятся с инвестиционными проектами, заключают контракты. Есть у участников возможность и ближе познакомиться с городом на Неве.

6:30 утра. Некоторые участники Петербургского экономического форума еще только просыпались, а тем временем в Северной столице уже стартовала разминка для самых активных. Забег на пять километров по улицам города - это уже традиция, на дистанции - гимнасты-олимпийцы Артур Далалоян, Никита Нагорный, Дина и Арина Аверины, пловец Евгений Рылов, фигуристка Алина Загитова, актер Владимир Машков, министр спорта Олег Матыцин. В числе организаторов забега - руководитель спортивного проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу.

"Я убеждена, что те полторы тысячи участников, которые сегодня выйдут на старт и пробегут не очень большую, но очень красивую трассу, 5 километров, настроятся и на ПМЭФ", - отметила она.

Получив заряд бодрости, участники форума готовы к работе. Второй день - один из основных. Впереди дискуссии, круглые столы и подписание контрактов. 17 тысяч участников из 130 стран. Особое внимание стендам российского агропрома, медицины, нефтехимии и IT-технологий. Это именно те отрасли, в которых наша страна конкурентоспособна на мировом рынке. Как всегда, очень насыщенная программа на стендах регионов. В Тульской области, например, будет строиться завод по производству сжиженного газа. В форуме впервые участвуют и новые регионы России. И планы у них самые амбициозные.

Участники форума сегодня могут получше узнать о промышленности новых субъектов России, оценить их возможности в сельском хозяйстве и туризме. И результат налицо - уже подписаны около 30 контрактов между областями и компаниями. В частности, договоры предусматривают развитие торгово-экономических, научно-технических, социально-культурных отношений. На специальной сессии Петербургского форума обсуждают проблемы развития экономики России.

"Мы нарастили мышцы, мы обеспечили правильный технологический суверенитет здесь, создали независимые системы, которые позволили нам дальше развиваться. Мы собственно этим и занимались сейчас этот год. Я хочу сказать, что год прошли неплохо, выработали так называемые антитела", - заявил министр финансов России Антон Силуанов.

В эти минуты проходит сессия "Госуправление - между людьми и данными". Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об опыте столицы в формировании прозрачной обратной связи жителей и власти. Стенд Москвы на Петербургском форуме традиционно один из самых представительных и самый инновационный.

Даже мороженое здесь гостям подает робот. Это разработка одной из столичных компаний. Возможно, что такие автоматические продавцы скоро станут частью инфраструктуры столичного транспорта.

Алексей Платонов, Анна Морозова, "ТВ Центр"

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