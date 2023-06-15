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Собянин рассказал об итогах конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

11:59
  • четверг
  • 15 июня 2023

Жюри отобрало 63 лучших проекта

В столице подвели итоги пятого конкурса на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации-2023". Как рассказал в своём блоге Сергей Собянин, в этом году было получено рекордное количество заявок от IT-специалистов из России и 37 стран.

По результатам сформировали свыше тысячи команд, 200 из которых вышли в финал. На заключительном этапе соревнования участникам предстояло решить задачи, поставленные городскими ведомствами и коммерческими организациями. К примеру, разработать сервис для прогнозирования спроса на авиарейсы, мобильное приложение для образования в сфере искусства или создать виртуальную игру об истории Москвы.

Экспертное жюри отобрало 63 лучших проекта. Командам-победителям вручили денежные призы. Кроме того, все участники получают возможность на практике внедрить свои цифровые решения, разработанные в рамках конкурса.

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