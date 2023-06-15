Появились подробности катастрофы с мигрантами у берегов Греции

На месте работают экстренные службы

Крупнейшая в этом году катастрофа с мигрантами произошла у берегов Греции. Судно, которое перевозило нелегалов, перевернулось и затонуло. Спасти удалось 104 беженца. Сколько погибло, точно не известно. На поверхность подняли тела 79 человек. Но общее число жертв может доходить до нескольких сотен.

Истощённые и измученные мигранты лежат на матрасах в огромном ангаре, который стал им временным приютом. Десятки человек находятся в больницах с переохлаждением и обезвоживанием. Среди спасённых - только мужчины. Женщины и дети в момент крушения, предположительно, были заперты в трюмах. Обычная практика для контрабандистов. Беженцев не выпускают, чтобы добиться порядка на перегруженных судах. Сколько людей перевозили в этот раз, точно не известно. Но занят был каждый сантиметр пространства - это видно на снимке, опубликованном береговой охраной Греции. Есть версия, что погибли 650 нелегалов.

Рыболовецкое судно шло из Ливии в Италию. В Греции останавливаться не собирались. Береговая охрана заметила что-то неладное. В воздух подняли вертолёт. Несколько раз предлагали помощь. Экипаж отказывался. После резкого крена шлюпка опрокинулась. Ни одного спасательного жилета на борту не было.

На месте работают экстренные службы и авиация, но шансов найти выживших почти нет - как и само затонувшее судно. Катастрофа произошла в наиболее глубоком районе Средиземного моря. В организации нелегального рейса подозревают трёх мужчин из числа спасённых. Их допрашивают.

В Греции объявлен трёхдневный траур. Власти даже отменили мероприятия в рамках избирательной кампании - в стране скоро парламентские выборы. В этом году катастрофа стала крупнейшей в Европе по числу жертв. Несмотря на регулярность подобных трагедий, поток мигрантов не иссякает. Цифры бьют рекорды, а политики всё не могут договориться.

Великобритания предлагает высылать нелегалов в Руанду, ЕС рассматривает новый план борьбы с кризисом. Он предполагает квоты на приём беженцев и финансовую помощь африканским странам. Большинство участников согласны, но Польша и Венгрия - против. Дискуссии продолжат в следующий раз.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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