В Швеции экоактивисты приклеили себя к стеклу картины Моне

Выставку пришлось временно закрыть

Ещё одно произведение искусства стало мишенью экоактивистов. На этот раз акт вандализма совершили в Национальном музее Швеции в Стокгольме.

Две сторонницы организации по восстановлению болот облили краской картину Клода Моне и приклеили себя к раме. При этом они выкрикивали фразы об опасности глобального потепления. Таким способом участницы акции хотели привлечь внимание шведских властей к необходимости сокращения выбросов парниковых газов в стране.

Шедевр "Сад художника в Живерни" находился под защитным стеклом и видимых повреждений не получил. Однако выставку пришлось временно закрыть. А картину передали реставраторам, чтобы убедиться, что сам холст не пострадал. Сотрудники музея вызвали полицию, на нарушительниц составили протокол.

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