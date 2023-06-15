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В Швеции экоактивисты приклеили себя к стеклу картины Моне

11:51
  • четверг
  • 15 июня 2023

Выставку пришлось временно закрыть

Ещё одно произведение искусства стало мишенью экоактивистов. На этот раз акт вандализма совершили в Национальном музее Швеции в Стокгольме.

Две сторонницы организации по восстановлению болот облили краской картину Клода Моне и приклеили себя к раме. При этом они выкрикивали фразы об опасности глобального потепления. Таким способом участницы акции хотели привлечь внимание шведских властей к необходимости сокращения выбросов парниковых газов в стране.

Шедевр "Сад художника в Живерни" находился под защитным стеклом и видимых повреждений не получил. Однако выставку пришлось временно закрыть. А картину передали реставраторам, чтобы убедиться, что сам холст не пострадал. Сотрудники музея вызвали полицию, на нарушительниц составили протокол.

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Картина Моне
Картина Моне
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