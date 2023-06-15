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Ущерб населенным пунктам от разрушения Каховской ГЭС превысил 1,5 млрд рублей

10:18
  • четверг
  • 15 июня 2023

Оценить ущерб природе пока невозможно

Ущерб, причиненный экономическим объектам, жилому фонду и населенным пунктам в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, оценивается в более чем 1,5 млрд рублей. Об этом в четверг, 15 июня, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

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Как уточнила замглавы федерального правительства, экологический ущерб можно будет оценить позднее, когда полностью сойдет вода. При этом на ликвидацию последствий потребуется "очень много" времени, цитирует Абрамченко "Интерфакс".

Ранее глава Министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков рассказал, что разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и последовавшее за ним наводнение отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера, установлен соответствующий уровень реагирования.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что власти региона оценивают ущерб от наводнения после разрушения Каховской ГЭС в сумму порядка 40 млрд рублей, эта оценка не окончательная.

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