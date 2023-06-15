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НАТО не нашла оснований для изменения своей ядерной конфигурации

10:37
  • четверг
  • 15 июня 2023

Это признал генсек альянса

Североатлантический альянс пока не усматривает каких-либо действий России, которые потребовали бы изменения ядерной конфигурации НАТО. Такое заявление сделал в четверг, 15 июня, генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.
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Политик подчеркнул, что в НАТО продолжат "пристально следить за действиями Москвы", сообщает ТАСС.

Россия тем временем продолжает подготовку к размещению части своего тактического ядерного оружия на белорусской территории. Президент России Владимир Путин уточнил в беседе с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что оно начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки необходимой инфраструктуры.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркивал, что у России нет планов применения ядерного оружия в связи с ситуацией на Украине, хотя "наши недруги, наши враги цинично спекулируют на этой ситуации, пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие".

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