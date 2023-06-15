ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новосибирске кран вместе с крановщицей рухнул на припаркованные автомобили

11:36
  • четверг
  • 15 июня 2023

Женщина дорабатывала свой последний день перед пенсией

На стройплощадке в Новосибирске рухнул строительный кран с крановщицей внутри.

Трагедия произошла в четверг, 15 июня, в 9:07 по местному времени в ЖК "Европейский берег". Находящаяся в кабине 57-летняя женщина погибла на месте. СМИ пишут, что женщина должна была уходить на пенсию, сегодня она дорабатывала последний день.

Упавший кран повредил восемь припаркованных автомобилей, сообщили в МВД. Владельцы будут требовать компенсацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. На месте работают следователи. 

Собеседник "Комсомольской правды" озвучил возможную причину произошедшего: у крана отказали тормоза, крановщица сбила "тупики" (ограждения – прим. ред.) и съехала с рельсов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Место падения крана
Место падения крана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.