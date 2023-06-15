В Новосибирске кран вместе с крановщицей рухнул на припаркованные автомобили

Женщина дорабатывала свой последний день перед пенсией

На стройплощадке в Новосибирске рухнул строительный кран с крановщицей внутри.

Трагедия произошла в четверг, 15 июня, в 9:07 по местному времени в ЖК "Европейский берег". Находящаяся в кабине 57-летняя женщина погибла на месте. СМИ пишут, что женщина должна была уходить на пенсию, сегодня она дорабатывала последний день.

Упавший кран повредил восемь припаркованных автомобилей, сообщили в МВД. Владельцы будут требовать компенсацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. На месте работают следователи.

Собеседник "Комсомольской правды" озвучил возможную причину произошедшего: у крана отказали тормоза, крановщица сбила "тупики" (ограждения – прим. ред.) и съехала с рельсов.

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