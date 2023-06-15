Пострадавшие от мошенников россияне смогут подать заявление в полицию через "Госуслуги"

Точные сроки пока не озвучены

Центробанк предложил дать пострадавшим от мошенников клиентам банков возможность подать через "Госуслуги" заявление в полицию.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщил "РИА Новости" зампредседателя ЦБ Герман Зубарев. Обсуждение этого вопроса ведется с МВД и Минцифры.

"Мы пока находимся на начальной стадии этого обсуждения, поэтому конкретных сроков никаких нет", - сказал Зубарев в кулуарах уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Подача заявления через "Госуслуги" необходима для оперативного реагирования правоохранительных органов, отметили в регуляторе.

По данным Центробанка, в прошлом году мошенники похитили у клиентов российских банков 14,2 миллиарда рублей.

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