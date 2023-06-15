В Кремле заявили о возвращении половины покинувших страну россиян

Важно сохранить уровень оптимизма, заявил Максим Орешкин

Почти половина тех, кто покинул Россию осенью 2022 года, уже вернулись домой. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал помощник российского президента Максим Орешкин.

Чиновник подчеркнул, что "уровень оптимизма населения на рекордных максимумах", что крайне важно, причем необходимо сделать так, чтобы "эта тенденция не развернулась обратно".

Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, назвал основным KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели деятельности, применяются для оценки эффективности) для российской экономики возвращение в страну пессимистов, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы пункт, связанный с "увеличением миграционного оттока населения Российской Федерации за рубеж" в 2022 году. Глава государства поручил принять меры по формированию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала.

Российские власти, в частности, отказались от идеи поднять ставку НДФЛ до 30% для россиян, покинувших страну, но продолжающих из-за рубежа работать на российские компании.

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