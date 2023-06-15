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В Кремле заявили о возвращении половины покинувших страну россиян

10:59
  • четверг
  • 15 июня 2023

Важно сохранить уровень оптимизма, заявил Максим Орешкин

Почти половина тех, кто покинул Россию осенью 2022 года, уже вернулись домой. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал помощник российского президента Максим Орешкин.
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Чиновник подчеркнул, что "уровень оптимизма населения на рекордных максимумах", что крайне важно, причем необходимо сделать так, чтобы "эта тенденция не развернулась обратно".

Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, назвал основным KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели деятельности, применяются для оценки эффективности) для российской экономики возвращение в страну пессимистов, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы пункт, связанный с "увеличением миграционного оттока населения Российской Федерации за рубеж" в 2022 году. Глава государства поручил принять меры по формированию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала.

Российские власти, в частности, отказались от идеи поднять ставку НДФЛ до 30% для россиян, покинувших страну, но продолжающих из-за рубежа работать на российские компании.

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