"Пропавший" Делимханов рассказал, чем занимался в последнее время

Слухи о его ранении и гибели оказались фейками

Депутат Государственной думы Адам Делимханов рассказал в четверг, 15 июня, что принял участие в совещании под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова, на котором обсуждались вопросы реализации задач в рамках спецоперации.

Делимханов доложил Кадырову о текущем положении дел, отметив, что все чеченские подразделения вместе с силами Минобороны России находятся на своих местах и уверенно выполняют поставленную задачу.

Также продолжается работа на приграничной территории Белгородской области, написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Накануне в украинских СМИ и интернете появились сообщения о том, что Делимханов якобы получил ранение, а также о его якобы гибели в Запорожской области. Эти слухи не нашли подтверждения, а в Кремле напомнили, что средства массовой информации Украины постоянно распространяют фейки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поинтересовался у украинских СМИ, "насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть".

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