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Жителя Брянской области задержали за подготовку теракта

11:16
  • четверг
  • 15 июня 2023

Мужчина также собирал данные о силовиках

Сотрудники ФСБ России в Брянской области задержали местного жителя, который собирал информацию об активности российских силовиков на границе с Украиной.
ВСУ обстреляли из миномета село в Брянской области

Как сообщили в спецслужбе, мужчина работал на украинские спецслужбы. Кроме того, он намеревался устроить теракт.

Злоумышленника поймали в процессе приготовления к совершению преступлений с поличным. Возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Приготовление к совершению теракта", "Содействие террористической деятельности", и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника омского предприятия оборонной промышленности за шпионаж в пользу Германии. Мужчина передавал сведения о военных объектах в обмен на помощь в получении немецкого гражданства.

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