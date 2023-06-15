Минюст России назвал основных спонсоров иноагентов

Ведомство ведет реестр иностранных агентов

Больше всего средств на деятельность российских иноагентов в 2022 году перечислили США, Великобритания и Германия. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.

Чиновник уточнил, что на счета 35 некоммерческих организаций, включенных в реестр иноагентов, в минувшем году поступило от западных спонсоров более 700 млн рублей — это только выявленные прямые платежи.

Основными иностранными донорами оказались США (269,6 млн рублей), Великобритания (89,3 млн рублей) и Германия (64,2 млн рублей), цитирует Свириденко "Интерфакс".

Ранее Олег Свириденко рассказал, что статус иностранного агента в России теперь можно получить не только за финансирование из-за рубежа. Представитель Минюста, комментируя нововведения в законодательстве об иноагентах, отметил "уход от довольно однобокого и ограниченного понимания "иностранной поддержки" исключительно в виде финансирования из иностранных источников".

Минюст предлагал лицам, которые намереваются действовать в качестве иностранных агентов, добровольно подать в ведомство заявление о включении в соответствующий реестр. Если человек добровольно не явится, статус иноагента все равно будет присвоен, подчеркивали в министерстве.

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