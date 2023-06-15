"Ельцин-центр" проверяют на предмет деятельности иноагента

Минюст подтвердил начало проверки

Российский Минюст проводит проверку "Ельцин-центра" в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента. Эту информацию в четверг, 15 июня, подтвердил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.

Чиновник заявил, что не помнит, кто из депутатов Государственной думы направил в ведомство соответствующий запрос, однако "у нас проверка идет".

Никаких подробностей относительно проводящейся проверки он не привел, сообщает ТАСС.

Ранее Олег Свириденко рассказал, что статус иностранного агента в России теперь можно получить не только за финансирование из-за рубежа. Представитель Минюста, комментируя нововведения в законодательстве об иноагентах, отметил "уход от довольно однобокого и ограниченного понимания "иностранной поддержки" исключительно в виде финансирования из иностранных источников".

Замминистра юстиции также рассказал, что больше всего средств на деятельность российских иноагентов в 2022 году перечислили США, Великобритания и Германия.

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