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"Ельцин-центр" проверяют на предмет деятельности иноагента

12:03
  • четверг
  • 15 июня 2023

Минюст подтвердил начало проверки

Российский Минюст проводит проверку "Ельцин-центра" в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента. Эту информацию в четверг, 15 июня, подтвердил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.

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Чиновник заявил, что не помнит, кто из депутатов Государственной думы направил в ведомство соответствующий запрос, однако "у нас проверка идет".

Никаких подробностей относительно проводящейся проверки он не привел, сообщает ТАСС.

Ранее Олег Свириденко рассказал, что статус иностранного агента в России теперь можно получить не только за финансирование из-за рубежа. Представитель Минюста, комментируя нововведения в законодательстве об иноагентах, отметил "уход от довольно однобокого и ограниченного понимания "иностранной поддержки" исключительно в виде финансирования из иностранных источников".

Замминистра юстиции также рассказал, что больше всего средств на деятельность российских иноагентов в 2022 году перечислили США, Великобритания и Германия.

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