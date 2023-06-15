ФСБ задержала двоих мужчин за попытку взорвать отдел полиции в Пятигорске

Они были сторонниками террористической организации

В Ставропольском крае задержали двух сторонников "Исламского государства" (террористическая организация запрещена в России – прим. ред.), которые планировали взорвать отдел полиции в Пятигорске.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщили в региональном ФСБ России. По данным спецслужбы, мужчины примкнули к террористической организации и запланировали преступление в отношении МВД России в Пятигорске.

В ходе обысков по местам проживания были обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и символику "Исламского государства".

Возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Попытка совершения теракта", "Попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ" и "Участие в деятельности террористической организации". Фигуранты дела дали признательные показания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"