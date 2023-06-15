Президент поздравил город с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 15 июня, поздравил севастопольцев с 240-летием основания города.

В поздравлении глава государства напомнил, что Севастополь по праву гордится своей богатой историей, замечательными ратными, трудовыми, культурными, духовными традициями.

Особой исторической вехой стал для Севастополя день 16 марта 2014 года, когда севастопольцы вместе с крымчанами продемонстрировали ясную волю – навеки быть вместе с Россией, подчеркнул Путин.

Жители Севастополя твердо отстаивают и защищают свой выбор, проявляя выдержку и решимость, а представляющие город солдаты и офицеры сражаются героически, как достойные наследники своих отцов, дедов и прадедов, цитирует президента пресс-служба Кремля.

Севастополь и Республика Крым стали субъектами Российской Федерации по итогам референдумов, которые проводились в марте 2014 года. Украина до сих пор отказывается признать легитимность этих плебисцитов и называет Севастополь и Крым своими территориями, "временно оккупированными" и "незаконно аннексированными" Россией.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что "общая оценка остается без изменений — Украина вернет Крым", причем это якобы произойдет, пока еще "будет тепло".

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