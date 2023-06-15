Волонтер рассказал, какие вопросы интересуют будущих контрактников в Москве

Многих интересуют вопросы, связанные с анкетами

Волонтер рассказал о наиболее частых вопросах пришедших на пункт отбора контрактников, который расположен на улице Яблочкова в столице. Так, многих пришедших интересуют вопросы, связанные с заполнением анкет.

"У нас на каждой точке стоит волонтер, и если у человека возникает какой-то вопрос, то мы ему, соответственно, помогаем. Наша главная задача помочь человеку не потеряться в этом пункте, чтобы он, чтобы он всегда знал, куда надо идти", - рассказал один из волонтеров пункта.

Отмечается, что для оформления контракта добровольцам необходим паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей при их наличии. Инструкторы проведут собеседование с кандидатом, после чего определят его военную специальность.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

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