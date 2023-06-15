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Собянин: Для представителей туристической отрасли на RUSSPASS открылся бизнес-портал

12:18
  • четверг
  • 15 июня 2023

На бизнес-портале доступно 30 сервисов

Бизнес-портал на Russpass стал полноценной заменой ушедших с рынка зарубежных сервисов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Теперь эта онлайн-площадка заработает и для представителей туротрасли столицы, регионов и зарубежных партнеров. Здесь им будет проще взаимодействовать друг с другом", - отметил мэр.

По словам Собянина, на бизнес-портале работают ряд удобных инструментов, в числе которых календарь событий столичного комитета по туризму. Кроме того, в ближайшее время заработают сервисы подбора площадки и подрядчика для организации мероприятий в столице.

В настоящее время на бизнес-портале Russpass доступно 30 сервисов.

Ранее Собянин сообщил, что в 2022 году столицу посетили 17,9 млн гостей - на миллион человек больше, чем в 2021-м. Более 90% туристов приезжают в Москву из других российских регионов. Согласно статистике, среднее путешествие в российскую столицу занимает пять дней.

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