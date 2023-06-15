Анастасия Ракова: Онкослужба Москвы продолжит развиваться в соответствии с мировыми трендами

Продолжительность жизни растет

Онкослужба Москвы продолжит развиваться в соответствии с мировыми трендами, она обеспечена ресурсами на 100%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила пятикратный рост расходов на лечение онкологических пациентов за последние годы.

"Продолжительность жизни растет, и это здорово, но это значит, что пациентов с онкозаболеваниями неизбежно становится больше. Это также приводит к тому, что доля пациентов с онкологическими диагнозами, которые имеют существенные сопутствующие заболевания, растет", - сообщила Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что качество медпомощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также матерям и детям в рамках реализации государственной программы "Столичное здравоохранение" продолжает повышаться. Для онкобольных в крупнейших стационарах организованы многопрофильные онкологические центры.

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