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Роскомнадзор отказал в разблокировке Twitter

12:40
  • четверг
  • 15 июня 2023

Сервис наказан за фейки о спецоперации

Роскомнадзор не считает возможным в настоящее время отменить решение о блокировке социальной сети Twitter на территории России. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.

Как подчеркнул чиновник, оснований для разблокировки Twitter в России сейчас нет, сообщает "Интерфакс".

В апреле в Госдуме заявили, что в России могут разблокировать Twitter. Представители парламентских фракций "Единой России", КПРФ, СРЗП и ЛДПР подписали подготовленное "Новыми людьми" обращение к генпрокурору Игорю Краснову по этому вопросу.

По мнению депутатов, руководству Twitter надо предложить удалить или соответствующим образом промаркировать выявленные материалы. А если администрация соцсети пойдет навстречу — рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter на территории Российской Федерации.

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