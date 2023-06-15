Роскомнадзор отказал в разблокировке Twitter

Сервис наказан за фейки о спецоперации

Роскомнадзор не считает возможным в настоящее время отменить решение о блокировке социальной сети Twitter на территории России. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.

Как подчеркнул чиновник, оснований для разблокировки Twitter в России сейчас нет, сообщает "Интерфакс".

В апреле в Госдуме заявили, что в России могут разблокировать Twitter. Представители парламентских фракций "Единой России", КПРФ, СРЗП и ЛДПР подписали подготовленное "Новыми людьми" обращение к генпрокурору Игорю Краснову по этому вопросу.

По мнению депутатов, руководству Twitter надо предложить удалить или соответствующим образом промаркировать выявленные материалы. А если администрация соцсети пойдет навстречу — рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter на территории Российской Федерации.

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