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Путин по видеосвязи открыл два обновленных участка трассы "Дон"

14:35
  • четверг
  • 15 июня 2023

Они проходят в Ростовской области и Краснодарском крае

Движение по скоростным магистралям на юге России в четверг открыл Владимир Путин. Президент принял участие в церемонии запуска в режиме видеоконференции.

Два обновлённых отрезка трассы "Дон" проходят в Ростовской области и Краснодарском крае. Они позволят разгрузить подъезды к крупным городам, ускорить движение в автомобильном потоке и улучшить экологическую ситуацию. Работы завершили с большим опережением графика. Они стали частью масштабной программы по развитию транспортной инфраструктуры во всех регионах страны.

"Результаты первых месяцев текущего года показывают, что работа по ремонту дорог в рамках профильного нацпроекта идёт с превышением темпов прошлого, причём, рекордного по объёмам года", - отметил Путин.

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