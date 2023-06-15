Мощный ураган обрушился на Иркутскую область

Повалены десятки деревьев

В Иркутской области сильный ветер повредил линии электропередачи, оставив сотни населённых пунктов без света. Не утихают ливни в Краснодарском крае. Затопило несколько городов и районов, пострадали около полусотни дворов. В Горячем ключе за два часа улицы превратились в реки, выпала месячная норма осадков. А в средней полосе России прогноз весьма благоприятный.

Прохожим в Иркутске пришлось спасаться бегством от разлетающихся по улице торговых палаток. Как и предупреждали в местном МЧС, ураганный ветер обрушился на Иркутскую область ближе к ночи. Он ломал деревья, срывал крыши и обшивку с домов.

В Приангарье до утра без электричества оставались несколько сотен населенных пунктов. Как только буря утихла, коммунальные службы начали устранять последствия. Сложная погодная обстановка сохраняется и на юге России, где накануне от залповых ливней пострадали Сочи, Армавир, Отрадненский и Лабинский районы. За последние сутки на регион обрушилась новая порция сильных осадков. В Горячем ключе всего за два часа оказались подтоплены улицы и дворы. И хотя дождь здесь уже закончился, вода продолжает спускаться с гор.

К откачке воды городские коммунальные службы приступили ещё ночью. Продолжается ликвидация последствий наводнения и в Хостинском районе, где из берегов вышла река Мацеста. Большегрузам понадобилось более 70 рейсов, чтобы вывезти весь мусор и поваленные деревья. Порядком огорчившиеся из-за непогоды туристы уже возвращаются на пляжи. Впрочем, синоптики предупреждают - сильные ливни сегодня ещё могут повториться.

Пока юг страны заливают тропические дожди, жителям средней полосы России пора доставать летние вещи и купальники. В Рязанской, Калужской, Владимирской, Московской областях в ближайшие дни синоптики обещают не по-июньски жаркую погоду.

"Наиболее теплые дни, которые больше будут соответствовать всё-таки началу июля, потому что и в пятницу, завтра, и в субботу максимальная температура на юге - юго-западе Подмосковья будет 26 -31 градус, в Москве - 26-30 градусов, и соответственно выше будет температура и в ночные часы", - рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Аномальная жара в регионе продержится до воскресенья. Затем погода вернется к климатической норме.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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