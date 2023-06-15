Москвичам рассказали о правилах поведения в жару

В столице ожидается 30 градусов

На грани рекорда! На Москву надвигается жара - плюс 30 обещают уже в эти выходные. Почти одного градуса не хватит до июньского пекла 2020-го года. Но горожане удар тепла всё равно почувствуют. Природа готовится к солнцестоянию, так что энергия огненной звезды сейчас особенно сильна. Где переждать высокие температуры? И как не расплавиться под активными лучами?

Москва дождалась настоящего лета! После заморозков, арктического воздуха и ледяных ветров - антициклон, солнце и жара. И многие уже готовы от неё спасаться. При солнечной погоде стоит позаботиться о здоровье глаз и кожи - использовать очки и защитные средства. А высокая температура воздуха опасна для людей с хроническими сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями.

"Таким людям мы рекомендуем придерживаться определенных правил. Во-первых, без лишней необходимости не находиться на открытом воздухе, тем более под воздействием прямых солнечных лучей, использовать головные уборы, фильтры ультрафиолетового излучения, ну а также больше времени находиться в тени", - пояснил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы.

И, конечно, сократить физическую активность и придерживаться диеты. В жаркие дни главное спасение - это, конечно, вода. Врачи советуют побольше пить и находиться поближе к водным источникам. В Москве сразу же становятся очень популярны фонтаны. А некоторые счастливчики уже осваивают пляжи, открытые бассейны.

В столице в этом году появились сразу несколько новых открытых бассейнов - в парке "Остров мечты" и в районе Медведково. Но у москвичей популярны и такие традиционные уже места, как парк Сокольники.

Купаться в Москве можно и в водоемах. В этом году таких мест - проверенных и одобренных Роспотребнадзором по городу - девять. Это традиционно пляжи Серебряного Бора, озёра Черное и Школьное в Зеленограде или Тропарево на юго-западе Москвы.

"Три зоны отдыха - Левобережный, Головинские пруды, Большой Садовый пруд - приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов. Купание запрещено, установлены знаки о запрете купания", - сообщил Хабиб Амаев, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в СЗАО.

Но там можно отдыхать и загорать. Таких зон без купания в этом году в Москве - 38, они есть во всех округах. Пиковых температур жара в столице и области достигнет в пятницу и субботу, по прогнозам синоптиков, будет под 30. Но для московского июня это еще не рекорд. В пандемийном 2020-м в эти июньские дни было и 30 градусов с лишним. Да и сильная жара на этот раз ненадолго.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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