Собянин рассказал о строительстве МЦД-5

Мэр принял участие в сессии "Госуправление: между людьми и данными" в рамках ПМЭФ

Москва занимается вопросом строительства пятого Московского центрального диаметра. Об этом в четверг заявил мэр столицы Сергей Собянин на сессии "Госуправление: между людьми и данными" Петербургского международного экономического форума.

Глава города отметил, что Москва за последние 10 лет выросла почти на 1,5 миллиона человек, растёт и Подмосковье. Количество автомобилей в столичном регионе за последнее годы увеличилось до полумиллиона. Разгрузить дороги помогают транспортные проекты. Если до запуска МЦК были предположения, что ими будут пользоваться 200 тысяч пассажиров, сейчас их уже свыше 500 тысяч. Востребованными оказались и Московские центральные диаметры. Федеральный бюджет уже получил в шесть раз больше, чем вложил в этот проект.

"Пять диаметров, которыми мы занимаемся, стройкой, каждый из них является самым крупным транспортным проектом Европы. Два диаметра, которые мы создали, перевозят каждый день до полумиллиона человек. Два диаметра, которые запускаем в этом году, будут перевозить в сутки миллион человек. И ещё пятый остаётся, он такой небольшой, надо прорыть под Москвой километров 20, под землей, но тоже этим занимаемся", - рассказал Собянин.

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