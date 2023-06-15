Собянин присвоил Филинскому верховому болоту статус особо охраняемой территории

Это поможет восстановить и сохранить комплекс

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении статуса особо охраняемой природной территории регионального значения Филинскому верховому болоту в районе Молжаниновский.

Это поможет восстановить и сохранить комплекс, в том числе растения, занесенные в Красную книгу Москвы, а также редких для нашего города птиц, которые гнездятся в столице. Площадь охраняемой территории составляет 11 с половиной тысяч гектар. Причем, доступ для горожан ограничен не будет. Изучать природу смогут и специалисты.

"Здесь наложен природоохранный статус, который подразумевает под собой некие запреты, в том числе разведение открытого огня, уничтожение деревьев, в том числе краснокнижных животных. Здесь обитают речная крачка, сизая чайка, камышница, такие виды птиц, которые изучаются специалистами-орнитологам", - пояснил Алексей Наумов, заместитель начальника управления особо охраняемых природных территорий департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"