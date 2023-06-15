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В Москве завершается строительство спорткомплекса "Ника"

15:08
  • четверг
  • 15 июня 2023

Большое внимание строители уделяют фасаду здания

25-метровый бассейн и зал, где одновременно могут заниматься сразу 6 команд. В Москве завершается строительство спортивного комплекса "Ника". Тренироваться здесь можно круглый год, а также проводить спортивные мероприятия.

В этот волейбольный зал будут стоять очереди из спортсменов, шутят строители. Паркетное покрытие здесь одно из лучших в городе. Его готовят по стандартам мировых соревнований. И уже совсем скоро здесь будут проведены первые тренировки. В Текстильщиках на финишную прямую вышло строительство спортивного комплекса "Ника".

"При проектировании и строительстве данного комплекса учитывались все нюансы этого вида спорта. К примеру, полы паркетные, а под паркетным покрытием предусмотрели специальные амортизирующие прокладки для того, чтобы при прыжке минимизировались травмы на позвоночник и на колени", - пояснил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Зал уникальный. Причём, по всем параметрам. Одновременно в нём может играть 6 команд. Пространство с помощью перегородок делится на три поля. Если соревнования более крупные, то площадку превращают в большой стадион с одним полем и трибуной на 300 мест. Высота потолка 12 метров, поэтому играть здесь могут даже самые опытные спортсмены. Активную тренировку можно начинать или завершать плаванием в 25-метровом бассейне. Он тоже на завершающей стадии строительства. Кроме того, в спорткомплексе будет работать многофункциональный и технологичный тренажёрный зал. И пользоваться центром сможет любой желающий.

"Объект в высокой степени готовности. Сейчас уже идут финальные отделочные работы. Более 80% готовность. И к осени мы планируем заселить, ввести в эксплуатацию и передать этот объект спортсменам", - отметил Рафик Загрутдинов.  

Фасады отделают алюминиевыми панелями, выкрашенными в гармонирующие между собой природные оттенки. Гигантские стеклянные витражи завершат и дополнят неповторимый архитектурный образ нового спорткомплекса. И это не просто так. В столице сейчас уделяется большое внимание внешнему облику спортивных объектов, позволяя им становиться новыми точками притяжения москвичей.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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Строительство спорткомплекса "Ника"
Строительство спорткомплекса "Ника"
Строительство спорткомплекса "Ника"
Строительство спорткомплекса "Ника"
Строительство спорткомплекса "Ника"
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