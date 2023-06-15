В Подмосковье выселяют реабилитационный центр для бездомных собак

Помещения, которые арендовал приют, собственник решил продать

Голубоглазый полухаски Блэк только и ждет, чтобы его погладили. Но так было не всегда. Когда он только попал в реабилитационный центр для бездомных собак "Своя стая", было понятно - предыдущий хозяин над ним издевался. Любовь вернула веру в людей. Уже много лет Блэк - частый гость в детских домах, навещает и престарелых. В общем - полноценный социальный работник.

А этой рыжей красотке Эйприл - всего 3 года. Она тоже пострадала от рук человека. Уши, скорее всего, ей порезали наживую. После двух лет в приюте она так полюбила людей, что теперь ей хотят найти свой дом.

И таких собак после жестокого обращения здесь - более сотни. Работы у волонтеров много. Но недавно появились и проблемы. Новый собственник земельного участка решил не продлять с приютом договор аренды. Поэтому найти новый дом хвостатым нужно до 31 августа.

"Мы планируем здесь разместить свое гофропроизводство. Мы всех арендаторов предупредили, что за месяц-полтора до того, как мы начнем какие-то работы, мы их обязательно уведомим и предупредим о том, чтобы они съезжали", - сообщила Вера Пудовкина, генеральный директор компании по производству гофрокартона.

Каждый день для сотрудников приюта - как на пороховой бочке. Они уже давно и сами хотели быть более независимыми. Но финансы не позволяют. Организация некоммерческая. Но недавно все же накопили на участок миллион двести пятьдесят тысяч. И передали деньги собственнику по договору целевого займа.

"Собственник резко поднял цену. Ну он просто посмотрел, что происходит. Видит, что мы открыли сбор, и решил заработать. Он сказал - 4,5 миллиона. Плати и заезжай. Этот участок находился в Малееве, деревня Малеевка. Мы его приобрели еще, наверное, где-то около двух лет назад. Но там были суды, поэтому он не оформлялся в собственность", - объяснила Ольга Орлова, директор реабилитационного центра для бездомных собак "Своя стая".

Теперь снова предстоят суды, чтобы вернут деньги. А тем временем до конца лета собакам срочно нужен новый дом. От неравнодушных людей пожертвования приходят со всей страны. Но денег пока все равно мало.

"Конечно, нам нужна поддержка. Знаете, мне сегодня звонят из Курска, из Великого Новгорода, из Ярославля. Откуда мне только сегодня не звонили. Говорят, Оля держись", - продолжает Орлова.

Поддерживают и местные жители, которые как никто знают, что происходит за забором приюта.

"Ребята занимаются очень хорошим делом. И им просто нужно помочь с территорией. Собак выбрасывают даже к нам в деревню. У нас, к сожалению, люди такие в стране существуют, которые заводят как игрушку, на время, на летний сезон", - говорит местная жительница.

Юристы говорят - заставить собственника продлить договор, конечно, невозможно.

"Наверно, рекомендацией является подыскание нового земельного участка. Возможно, обращение к администрации района, потому что все-таки это социальный проект. Любая администрация имеет земли, которые не используются", - указала адвокат Наталья Лазарева.

Пока же волонтерам приюта приходится рассчитывать только на свои силы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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