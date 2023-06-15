Власти Украины в очередной раз опровергли начало контрнаступления

Заявление последовало за провальными попытками ВСУ продвинуться вперед

Украинское контрнаступление еще не началось. Такое заявление сделал в четверг, 15 июня, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По утверждению чиновника, проводится "тестирование", удары наносятся с несколькими целями: уничтожить как можно больше российской техники и военных.

Подоляк заявил, что украинские военные "при этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет", сообщает РИА Новости.

Украинские власти с зимы анонсировали контрнаступление своей армии, а его задержку оправдывали то плохой погодой, то недостаточными поставками западных вооружений.

Президент России Владимир Путин рассказал, что контрнаступление Украины идет с 4 июня и продолжается до сих пор. По словам президента, контрнаступление это масштабное, Киев использует подготовленные резервы, но не имеет успеха ни на одном из участков, при этом Украина уже потеряла 25-30% от объемов поставленной из-за рубежа техники.

Российское Минобороны сообщало, что с 4 по 14 июня Вооруженные силы Украины потеряли только на линии соприкосновения около 7,5 тысячи солдат убитыми и ранеными.

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