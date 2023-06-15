В Кремле оценили идею звезд премировать бойцов за подбитые танки

Российские артисты хотят награждать отличившихся бойцов из своих средств

В Кремле положительно оценивают инициативe российских музыкантов выплачивать бойцам ВС России вознаграждение за уничтоженные западные танки, которыми пользуется украинская армия. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля, "это такие патриотические проявления", с аналогичными идеями выступал и целый ряд предпринимателей, так что "это не одинокая инициатива".

Песков подчеркнул, что таким образом общество поддерживает наших героев — "это хорошо", сообщает ТАСС.

Ранее лидер группы "Земляне" Владимир Киселев выступил с инициативой передавать по 1 млн рублей каждому российскому военному, который выведет из строя танк ВСУ. Его поддержали Григорий Лепс, Николай Басков и многие другие звезды.

Артисты подчеркнули, что "мы поддерживаем бойцов не только песней, не только гражданской позицией, не только отношением и болью от того, с чем столкнулись", поскольку именно благодаря нашим бойцам на передовой у артистов сохраняется возможность продолжать заниматься творчеством.

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