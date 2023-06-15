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В Кремле призвали "не разбазаривать государственное добро за бесценок"

13:21
  • четверг
  • 15 июня 2023

Песков оценил идею приватизации

В экономическом блоке правительства многие поддерживают новую приватизацию в России.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Идеи приватизации часто встают на повестке дня. Вопросы ее рентабельности нужно обсуждать с экспертами, заметил представитель Кремля.

"Главное - не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно попасть в частные руки и стать более прибыльным и эффективным, это однозначно", - подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что России нужно двигаться в сторону приватизации. В стране есть активы, чтобы сделать это без ущерба стратегическим интересам. Приватизацию также поддерживает помощник президента Максим Орешкин.

Замглавы Минэкономразвития России Илья Торосов заявил, что пока рано говорить о полной приватизации, но у министерства есть планы на частичную приватизацию экономики.

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