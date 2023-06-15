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Бочкарев: Началась архитектурная отделка платформы на станции "Генерала Тюленева" Троицкой ветки метро

13:06
  • четверг
  • 15 июня 2023

В оформлении станции применяются долговечные и высококачественные материалы

Стартовала архитектурная отделка платформы на станции "Генерала Тюленева" Троицкой ветки метро. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"В основе архитектурного решения будущей станции лежит применение ассиметричной композиции - гранит и габбро будут уложены по диагонали, создавая изображение, которое перекликается с аналогичным рисунком потолка", - пояснил он.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что в оформлении станции применяются долговечные и высококачественные материалы, отвечающие функциональному назначению помещений. По его словам, сейчас на станции ведется прокладка кабельной продукции, монтаж трубопроводов, а также систем вентиляции.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о строительстве участка Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской". Строящийся участок протяженностью свыше 13 километров стал одной из крупнейших инфраструктурных строек Москвы. Там уже уложено более 200 тысяч кубометров бетона и разработано порядка 1,3 миллиона кубометров грунта.

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Станция "Генерала Тюленева"
Станция "Генерала Тюленева"
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