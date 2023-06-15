Песков прокомментировал проверку "Ельцин-центра"

Кремль отверг свою причастность к этому

В Кремле не знают, что стало основанием для проверки в отношении "Ельцин-центра" в Екатеринбурге на предмет работы иноагентом. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отверг причастность администрации главы государства к проверке, заявив, что мы "не знаем, что стало поводом" для ее проведения.

При этом Песков напомнил, что "это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства", сообщает "Интерфакс".

Ранее в Министерстве юстиции подтвердили, что проводят проверку в отношении "Ельцин-центра" на предмет его возможной деятельности в качестве иностранного агента. В ведомстве предупредили, что на это уйдет не меньше месяца. Замглавы Минюста Олег Свириденко при этом не смог назвать депутата, по запросу которого была организована эта проверка.

В самом центре заявили, что спокойно отнеслись к проведению проверки, а также заверили, что осуществляют свою деятельность в полном соответствии с российским законодательством и собственным уставом.

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