ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков пообещал Австралии взаимность за срыв строительства посольства России

14:01
  • четверг
  • 15 июня 2023

Канберра отказала Москве в аренде участка для строительства

Российская сторона учтет отмену властями Австралии решения об аренде участка для строительства нового здания посольства России. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что "Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая сейчас происходит в странах коллективного Запада", а также "пытается быть отличником среди этих стран".

Песков предупредил, что Москва учтет это и "в случае, если какие-то вопросы, которые нуждаются в принципе взаимности, будем вести себя соответствующим образом", сообщает "Интерфакс".

После начала Россией спецоперации на Украине Австралия заняла недружественную Москве позицию, реализуя антироссийские санкции, а также примкнув к AUKUS — это трехсторонний оборонный альянс, в котором также участвуют Великобритания и США.

Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что англосаксонский мир созданием блоковых структур и продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.