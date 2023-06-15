Песков пообещал Австралии взаимность за срыв строительства посольства России

Канберра отказала Москве в аренде участка для строительства

Российская сторона учтет отмену властями Австралии решения об аренде участка для строительства нового здания посольства России. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что "Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая сейчас происходит в странах коллективного Запада", а также "пытается быть отличником среди этих стран".

Песков предупредил, что Москва учтет это и "в случае, если какие-то вопросы, которые нуждаются в принципе взаимности, будем вести себя соответствующим образом", сообщает "Интерфакс".

После начала Россией спецоперации на Украине Австралия заняла недружественную Москве позицию, реализуя антироссийские санкции, а также примкнув к AUKUS — это трехсторонний оборонный альянс, в котором также участвуют Великобритания и США.

Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что англосаксонский мир созданием блоковых структур и продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы.

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