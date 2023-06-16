Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Скоро - Новолуние в Близнецах

Овны

Главное событие ближайших дней - Новолуние в Близнецах через два дня. Оно может скрыть какой-то подвох, поэтому не спешите верить новостям и слухам, так будет спокойнее.

Тельцы

Непростую задачку задали вам звезды: они решили проверить бдительность и вашу финансовую грамотность. Сумеете пройти испытание – получите рост доходов.

Близнецы

Начинаем новую жизнь! 18 июня произойдет Новолуние в вашем знаке. Освободите в воскресенье время, чтобы помечтать, помедитировать, представить себе свое будущее.

Раки

В воскресенье произойдет Новолуние в предыдущем знаке, Близнецах. Это важное событие начинает подготовку к вашему дню рождения – сосредоточьтесь на себе, уже пора!

Львы

Впереди у вас месяц командной работы, групповых занятий, взаимовыручки, волонтерства. Вы будете получать от людей поддержку, новый опыт, приятное ощущение единства.

Девы

Новолуние в Близнецах включает зеленый свет вашим амбициям. В ближайший месяц вы сможете продвинуться по карьерной лестнице или масштабировать свой бизнес.

Весы

Вам пора в отпуск: все к этому идет, даже звезды уже напрямую говорят, что надо отдохнуть. Тем, кто надумал учиться этим летом, можно стартовать – момент благоприятный.

Скорпионы

Погружайтесь в себя, но не для того, чтобы заняться любимым самобичеванием! Наоборот: объявите месяц любви к себе, заботы, бережного ухода.

Стрельцы

С восемнадцатого июня в вашей личной жизни начинается новый этап. Свадьбы, свидания, расставания, перевод отношений на новый уровень, разбор полетов – рано или поздно этому быть!

Козероги

Звезды снова и снова привлекают ваше внимание к теме самочувствия. Надеемся, на этот раз вы всерьез займетесь этим и через месяц порадуете мир цветущим здоровьем.

Водолеи

Вам разрешается погружение в пучину удовольствий и радостей жизни. Езжайте к морю или туда, где вам нравится проводить отпуск, отдыхайте и развлекайтесь!

Рыбы

Новолуние в Близнецах в это воскресенье привлечет ваше внимание к домашним делам. Что-то пора отремонтировать, поменять, купить или продать? Пишите план работы.

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