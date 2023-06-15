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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

13:52
  • четверг
  • 15 июня 2023

Минобороны Японии вынесло предупреждение

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

В свою очередь Минобороны Японии вынесло предупреждение о ракетном пуске КНДР. Суда призвали не приближаться к обломкам боеприпаса и сразу связываться с властями.

13 апреля КНДР провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" в направлении Японского моря. В районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах.

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