Собянин расширил перечень специальностей для именных городских стипендий студентам

Добавлено более 25 направлений

Мэр столицы Сергей Собянин расширил перечень специальностей для назначения студентам именных стипендий. В список добавлено более 25 направлений.

"Теперь стипендиатами смогут стать еще больше студентов, которые обучаются наиболее важным для города профессиям", - написал мэр в своем Телеграм-канале.

Размер стипендии - 6,5 тысячи рублей в месяц. Претендовать на нее могут студенты, которые достигли успехов в учебе и принимают активное участие в общественной жизни образовательного учреждения и мегаполиса.

Ранее сообщалось, что городской проект стажировок для подростков 14-18 лет откроется в Москве 19 июня. В нем смогут принять участие подопечные семейных центров и дети участников специальной военной операции. Участники смогут пройти курсы по 200 специальностям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"