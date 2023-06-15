Абдельмаджид Теббун прибыл в Москву
В четверг Владимир Путин проводит переговоры с президентом Алжира. Абдельмаджид Теббун прибыл в Москву с государственным визитом.
Торжественная церемония встречи состоялась в Георгиевском зале Кремля. Запланированы беседы в узком и расширенном составе, а также государственный обед в честь зарубежного гостя.
Главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и международную ситуацию и подпишут целый ряд важных документов, в том числе декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"