Абдельмаджид Теббун прибыл в Москву

В четверг Владимир Путин проводит переговоры с президентом Алжира. Абдельмаджид Теббун прибыл в Москву с государственным визитом.

Торжественная церемония встречи состоялась в Георгиевском зале Кремля. Запланированы беседы в узком и расширенном составе, а также государственный обед в честь зарубежного гостя.

Главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и международную ситуацию и подпишут целый ряд важных документов, в том числе декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"