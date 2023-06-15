ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин проводит переговоры с президентом Алжира

14:49
  • четверг
  • 15 июня 2023

Абдельмаджид Теббун прибыл в Москву

В четверг Владимир Путин проводит переговоры с президентом Алжира. Абдельмаджид Теббун прибыл в Москву с государственным визитом.

Торжественная церемония встречи состоялась в Георгиевском зале Кремля. Запланированы беседы в узком и расширенном составе, а также государственный обед в честь зарубежного гостя.

Главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и международную ситуацию и подпишут целый ряд важных документов, в том числе декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун
Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун
Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун
Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.