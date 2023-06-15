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Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ

14:32
  • четверг
  • 15 июня 2023

Потери составили до 500 военных

Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России. На трех направлениях противник потерял около 500 военнослужащих и около 20 единиц техники.

Кроме того, сегодня ночью ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - подчеркнул генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

 

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