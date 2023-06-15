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В Брянске арестовали украинца за шпионаж

14:29
  • четверг
  • 15 июня 2023

По данным следствия, он передавал сведения, составляющие государственную тайну

Советский районный суд Брянска заключил под стражу гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже. Об этом в четверг, 15 июня, рассказала Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
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Следователи выяснили, что фигурант дела прибыл в город Клинцы Брянской области, а затем собрал и незаконно передал связному сведения, составляющие государственную тайну.

Под арестом мужчина останется как минимум по 12 августа, сообщает "Интерфакс".

Ранее Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ) была пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа. Мужчина шпионил в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края.

За шпионаж ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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