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Захарова объяснила нежелание России применять ядерное оружие

14:41
  • четверг
  • 15 июня 2023

Российская ядерная доктрина носит сугубо оборонительный характер

Москва в полной мере привержена принципу о недопустимости ядерной войны, поскольку "в ней не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана". Такое заявление сделала в четверг, 15 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Чиновница напомнила, что российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер, а гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных целей.

Захарова призвала придерживаться этих постулатов все остальные стороны совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе пока не усматривают каких-либо действий России, которые потребовали бы изменения ядерной конфигурации военного блока. Политик подчеркнул, что в НАТО продолжат "пристально следить за действиями Москвы".

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя размещение в своей стране российского тактического ядерного оружия, заявил, что решение о его применении будет принято без колебаний в случае агрессии против Белоруссии.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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