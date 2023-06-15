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Politico: Киев просит Запад не торопить ход наступления

15:07
  • четверг
  • 15 июня 2023

ВСУ столкнулись с серьезными трудностями

Украинские власти просят своих западных союзников не оказывать чрезмерного давления относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 15 июня, пишет Politico со ссылкой на информированные источники.
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ

По словам собеседников издания, Киев настаивает на "постепенном прогрессе", мотивируя это тем, что Россия построила внушительные оборонительные рубежи, а ВСУ не будут тратить впустую людей и технику.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление еще не началось. По утверждению чиновника, проводится "тестирование", украинские военные "при этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет".

Источники уже предупреждали, что если Киев не достигнет "большого успеха" в контрнаступлении, это "усилит давление со стороны западных стран с тем, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам по территориальному урегулированию, которое ему может не понравиться".

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