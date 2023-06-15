Энергетическое сотрудничество двух стран в энергетике в будущем сохранится

Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Политик заявил, что "энергетическое сотрудничество с Россией в сфере энергетики в будущем сохранится, это хорошая новость".

Сийярто сравнил ход подготовки к следующему зимнему сезону в Венгрии и других странах Европы. Он указал, что в венгерских газохранилищах уже сейчас "столько газа, что мы могли бы покрыть более 37% годового потребления", тогда как в Европе заполненность газохранилищ едва превышает 21% относительно среднеевропейского потребления, сообщает РИА Новости.

Венгрия, в отличие от подавляющего большинства европейских стран, не разорвала отношения с Россией после начала спецоперации на Украине. Диалог и сотрудничество Москвы и Будапешта продолжается.

Венгерские власти объясняли это тем, что в первую очередь преследуют национальные интересы и заботятся о собственном народе. Сийярто также подчеркивал, что продолжает диалог с главой российского МИД Сергеем Лавровым, поскольку убежден, что "если мы не разговариваем, мы упускаем шанс на мир".

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